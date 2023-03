Creed, la saga Amazon si espande: in arrivo film, anime e serie su Amara Creed e Rocky

Il Creed Universe di Michael B Jordan è realtà: in queste ore, infatti, Deadline ha riportato che la saga MGM nata dal franchise di Rocky Balboa è destinata ad ampliarsi grazie ad Amazon, che svilupperà insieme al regista e attore di Creed III nuovi progetti tra film e serie tv.

Il magazine sottolinea che al momento i dettagli sono ancora imprecisi, perché le diverse conversazioni sui vari progetti in cantiere sono ancora in fase esplorativa, ma per il momento si parla di una serie anime dedicata ad Adonis attualmente in lavorazione e una serie live-action complementare, oltre ad un progetto incentrato sulla figlia di Adonis Creed, Amara, che in Creed III è stata interpretata dall'attrice sorda Mila Davis-Kent, al suo debutto cinematografico.

Ma non finisce qui: il precedentemente annunciato film spin off Drago è ancora in lavorazione alla MGM, con Robert Lawton alla sceneggiatura: il progetto sarà incentrato sul nemico di Rocky Balboa, il pugile russo Ivan Drago (Dolph Lundgren) e suo figlio Viktor Drago (Florian Munteanu), che è stato presentato come avversario di Creed in Creed II ed è tornato come 'alleato' in Creed III: nei mesi scorsi si era parlato della possibilità di trasformare il progetto in una serie tv, ma l'intenzione di MGM è quella di mantenerlo come un film. Inoltre, ci sono anche nuovi film di Adonis Creed in cantiere, con varie altre idee proposte sia per il live-action che per l'animazione.

Infine, il grande e attesissimo ritorno di Rocky: non c'è ancora nulla di confermato in via ufficiale, ma la possibilità di esplorare la storia dell'iconico pugile - incluse le sue origini - è sul piatto da diversi anni, da prima che la MGM fosse acquisita da Amazon. Se e quando qualcosa andrà a buon fine, probabilmente verrà coinvolto anche il creatore e star del franchise Sylvester Stallone, che qualche anno fa annunciava di essere a lavoro sulla serie tv su Rocky da giovane.

Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.