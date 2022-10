Creed III: il trailer del film di Michael B. Jordan svela l'identità del nuovo villain

Warner Bros. Pictures ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Creed III, terzo film della saga spin-off di Rocky che vedrà Michael B. Jordan non solo protagonista ma anche regista con il suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa. Nel filmato viene fatta chiarezza sull'identità del personaggio di Jonathan Majors, il villan.

A quanto si evince dal filmato, Jonathan Majors interpreterà un personaggio chiamato Damian, che si rivelerà essere un vecchio amico del passato del protagonista Adonis. Damian e Adonis erano come fratelli da ragazzi, ma poi il primo è stato condannato a 18 anni di carcere e le loro strade si sono separate. Adonis nel frattempo è diventato campione del mondo di pugilato, e adesso Damian cerca il proprio riscatto. Per ripartire, Adonis gli offre di allenarsi nella sua palestra, ma ben presto il risentimento per una vita mai vissuta porterà i due a scontrarsi fuori e dentro il ring.

Jordan ha diretto il film da una sceneggiatura di Keenan Coogler ("Space Jam 2: New Legends") e Zach Baylin ("King Richard"), basata su una storia di Ryan Coogler ("Black Panther: Wakanda Forever") e Keenan Coogler con Zach Baylin. I produttori di Creed III sono Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Ryan Coogler, Michael B. Jordan, Elizabeth Raposo, Jonathan Glickman e Sylvester Stallone; mentre i produttori esecutivi sono Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Nicolas Stern e Adam Rosenberg.

La squadra creativa di Jordan che ha lavorato dietro le quinte è composta dal direttore della fotografia Kramer Morgenthau ("Creed II", "Thor: The Dark World"), dallo scenografo Jahmin Assa ("Mid 90s"; la miniserie TV "Angelyne"), dal montatore Tyler Nelson ("The Batman", “Rememory”), e dalla costumista Lizz Wolf (“Creed II,” “Pacific Rim: La rivolta”). La colonna sonora è opera del compositore Joseph Shirley (“Jackass Forever”; la serie TV “The Book of Boba Fett”).

Nel marzo 2022 sono apparse online alcune foto di Majors sul set di Creed III, che mostravano il fisico scolpito in modo impressionante dell'attore nel film. Nel cast del film, che segna il debutto alla regia di Jordan, anche Tessa Thompson. Sylvester Stallone non tornerà invece nei panni di Rocky Balboa.

Creed III uscirà nei cinema il 3 marzo 2023.