Creed III, la sete di vendetta di Dame si abbatte su Adonis nello spot del Super Bowl!

Warner Bros. ha pubblicato un nuovo spot televisivo durante il Super Bowl di questa notte di Creed III, secondo sequel della saga inaugurata nel 2015 da Creed - Nato per combattere, con protagonista Michael B. Jordan che per la prima volta siederà anche dietro la macchina da presa come regista.

Accompagnato dalle note di Ready or Not, lo spot mostra le fasi di allenamento di Adonis, i consigli di Bianca e le provocazioni del suo nuovo temuto rivale Dame Anderson, interpretato da Jonathan Majors, futura imminente star del Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Kang il Conquistatore.



Creed III è ambientato cinque anni dopo gli eventi del secondo film - sul nostro sito potete recuperare la recensione di Creed II - e Adonis Creed nel frattempo ha trovato un ottimo equilibrio tra vita professionale e vita privata. Tuttavia, un amico d'infanzia ed ex pugile, Dame Anderson, esce di prigione dopo una lunga condanna ed è estremamente impaziente di trovare il suo posto sul ring. Anderson ha sete di vendetta e Creed dovrà mettere in gioco il suo futuro per poter sconfiggere il nuovo rivale.



Nel cast del film, oltre a Michael B. Jordan nei panni di Creed, anche Tessa Thompson, Phylicia Rashād, Wood Harris, Florian Munteanu e la new entry Jonathan Majors.



In questi giorni il regista ha confessato la difficoltà riscontrata nel dirigere Creed III con il paradenti; Michael B. Jordan oltre a dirigere il film si è dovuto destreggiare davanti alla macchina da presa e soprattutto sul ring.