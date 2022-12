Creed III: rilasciato il video del dietro le quinte con Michael B. Jordan

Il canale Youtube di MGM Studios ha condiviso online una nuova elettrizzante featurette del dietro le quinte di Creed III, il terzo capitolo della serie che arriverà nelle sale italiane il prossimo 3 marzo 2023.

Protagonista e regista (per la prima volta) della pellicola sarà Michael B. Jordan, che in questo nuovo video promozionale regala ai fan qualche anticipazione sul film. Creed III sarà il primo lungometraggio sportivo ad utilizzare la tecnologia IMAX e proprio l'importanza del formato e delle telecamere utilizzate sono al centro della featurette.

"Michael B. Jordan ti invita a dare uno sguardo esclusivo alla realizzazione di Creed III, il primo film sportivo ad essere girato con le telecamere IMAX. Scopri di più su come portare il prossimo capitolo della storia di Adonis sul grande schermo e vivi il film nei cinema e in IMAX", recita la descrizione.

“Penso che il film avrà comunque lo spirito di Rocky, le cui impronte saranno sempre e per sempre su questo franchise. La sua essenza è ancora lì. Ma allo stesso tempo, il franchise di Creed si sta muovendo in una direzione diversa", ha dichiarato Jordan in una recente intervista, con Creed III che sarà il primo capitolo del franchise senza il Rocky Balboa di Sylvester Stallone e vedrà Jonathan Majors nei panni di Damian Anderson, vecchio amico d'infanzia e rivale di Adonis Creed.

