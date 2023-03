Creed III da record, Ant-Man Quantumania a picco: box office nel segno di Jonathan Majors

Ottimo esordio al box office per il primo film da regista di Michael B Jordan, il nuovo capitolo della saga di Rocky Creed III, che ha debuttato in testa nella classifica degli incassi del Nord-America e ora punta al record di miglior debutto del franchise.

Il film targato MGM ha guadagnato ben 22 milioni di dollari nel suo giorno d'apertura venerdì 3 marzo e gli analisti ora prevedono un week-end completo oltre i 50 milioni di dollari, ben superiore alle aspettative che invece nei giorni scorsi avevano stimato un lancio da 37-40 milioni. Nonostante sia il primo film della serie senza Sylvester Stallone nei panni di Rocky Balboa, Creed III è sulla buona strada per il miglior weekend di apertura della saga, e dovrebbe superare con facilità i 35,5 milioni ottenuti da Creed II durante il weekend del Ringraziamento 2018.

Al secondo posto c'è Ant-Man and the Wasp: Quantumania dei Marvel Studios, altro film che, curiosamente, include nel cast nei panni del villain Jonathan Majors, interprete di Kang il Conquistatore nel cinecomix Marvel e pugile rivale di Adonis in Creed III: dopo il brutale calo da quasi -70% del secondo week-end, Quantumania affronterà un altro calo del -62% nel suo terzo fine settimana, e incasserà negli Stati Uniti circa 12 milioni di dollari. Si stima che il film avrà collezionato un totale domestico di 186 milioni di dollari negli USA dopo tre settimane di programmazione, superiore ai 165 milioni del precedente Ant-Man and the Wasp.

Gara aperta invece per il terzo posto, in un appassionante duello tra Cocaine Bear della Universal e Demon Slayer: To the Swordsmith Village di Crunchyroll: le stime del settore attualmente vedono in vantaggio Demon Slayer, che ha incassato 4,1 milioni da 1.753 sale nel suo giorno d'apertura venerdì 3 marzo e che dovrebbe chiudere il weekend d'apertura intorno ai 10,8 milioni, mentre Cocaine Bear dovrebbe arrivare subito dopo con 10,6 milioni nel suo secondo fine settimana, un calo del 54% rispetto al suo weekend di apertura di 23 milioni: un ottimo successo per il film rated-r, costato 35 milioni e già quota 40,8 milioni in 10 giorni.

Per altri approfondimenti, scoprite tutto quello che dovete sapere su Creed III, ora in programmazione nelle sale italiane.