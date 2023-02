Creed III, il nuovo poster mostra che 'non puoi fuggire dal tuo passato'

È tra noi il nuovo poster di Creed III, nono capitolo della saga di Rocky Balboa. L'immagine mostra i personaggi interpretati da Michael B. Jordan e Jonathan Majors fronteggiarsi tra loro, mentre in basso figura la scritta: "You can't run from your past" ("Non puoi fuggire dal tuo passato").

A suggerirci ulteriori dettagli sulla trama è la sinossi ufficiale:

"Dopo aver dominato il mondo della boxe, Adonis Creed (Michael B. Jordan) ha prosperato sia nella carriera che nella vita famigliare. Quando un amico di infanzia ed ex prodigio della boxe, Damian (Jonathan Majors), riappare dopo la lunga pena scontata in prigione, non vede l'ora di dimostrare che merita di tornare sul ring. Il faccia a faccia tra i due ex amici è ben più di una semplice rissa. Per regolare i conti, Adonis deve mettere in gioco il suo futuro se vuole combattere contro Damian, un combattente che non ha nulla da perdere". Per chi volesse già un assaggio della storia, ecco l'intenso allenamento di Adonis nel nuovo spot televisivo di Creed III!

Il poster mette in evidenza la somiglianza tra i due combattenti, suggerendo come Creed e Damian, legati dalla boxe, possano sfruttare il combattimento per realizzare tutti i punti che hanno in comune; a ciò si aggiunge la scelta di raffigurarli non durante lo scontro, bensì poco prima, mentre si guardano negli occhi: non sorprenderebbe se questo terzo capitolo darà sempre più importanza alla componente psicologica.

L'ultimo capitolo della serie spin-off di Rocky arriverà nei cinema il 3 marzo 2023, con il debutto alla regia di Michael B Jordan (peraltro interprete del protagonista). Ma a quanto pare vuole partire subito in grande, perché Michael B. Jordan parla del miglior consiglio ricevuto per diventare regista.