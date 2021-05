Creed III, Michael B. Jordan:'Sono anni che mi preparo a questo film'

La star di Senza rimorso, Michael B. Jordan, tornerà nei panni del pugile Adonis Creed nell'imminente terzo capitolo della saga, Creed III, con l'attore che per la prima volta sarà anche dietro la macchina da presa. Jordan in un'intervista ha spiegato perché ha sempre ritenuto che il terzo film di Creed fosse perfetto per il suo debutto alla regia.

"Adonis Creed è l'unico personaggio che tornerà ad interpretare per la terza volta; è un mondo che conosco. Conosco il processo per girare questi film. Conosco il personaggio. E ho una visione chiara di dove voglio che il mondo vada. Tutto è andato bene per me per potermi mettere dietro la macchina da presa su questo film, quindi vi sto correndo incontro. E sicuramente molta conoscenza e molte perle di saggezza e suggerimenti da tutti, dal più recente Denzel [Washington], a Ryan [Coogler], David O. Russell, Ben Affleck e Stefano [Sollima]. Ho imparato lentamente. Sono una spugna, quindi imparo sempre da progetto a progetto, e tutto mi sta preparando lentamente per questo momento" ha dichiarato Jordan.



Michael B. Jordan dirigerà Creed III, il suo primo film nelle vesti da regista. Da anni l'attore ha dichiarato di essere interessato alla regia, sin dai tempi di Black Panther con Ryan Coogler che durante le riprese di Prossima fermata Fruitvale Station:"Mi sono sempre mosso verso questo obiettivo. Quando reciti da vent'anni penso che nel tempo inizi ad evolverti, anche le tue papille gustative si evolvono e vuoi fare qualcosa di diverso. Vuoi un'altra sfida. Inizi a desiderare un'opinione e una prospettiva su come raccontare storie. E la rappresentazione è davvero, davvero importante. Essere così vicino a Ryan e guardare qualcuno della mia età che somiglia a me e che ha girato Prossima fermata Fruitvale Station ha davvero dato anche a me l'idea di poterlo fare".



Nel terzo capitolo della saga ci sarà una grande mancanza; Sylvester Stallone non reciterà in Creed III, abbandonando il ruolo di Rocky Balboa.