Creed III, Michael B.Jordan omaggia Denzel Washington: 'Mi è stato molto vicino'

Dopo avervi mostrato il video del dietro le quinte di Creed III, oggi torniamo a parlare del film diretto e interpretato da Michael B. Jordan, che nella sua recente intervista a Empire ha voluto rendere omaggio al due volte premio Oscar Denzel Washington.

"Pensavo 'Cosa posso prendere da lui? Cosa posso rubare o prendere in prestito da lui? Quali trucchi o suggerimenti possono essermi utili?" ha raccontato l'attore, che ha conosciuto Washington per la prima volta in Devil in a Blue Dress nel 1995.

Come ben sapete il terzo capitolo di Creed segnerà il debutto alla regia di Jordan, che ha ammesso di aver chiesto più di un consiglio allo stimato collega: "Mi ha fatto conoscere molte cose, ha pregato per me, mi ha ascoltato quando avevo bisogno di parlare, lui e la sua adorabile famiglia sono stati lì per me. Mi ha dato una spinta e ha tirato fuori il meglio da me, davanti alla telecamera ma anche nella vita", ha dichiarato la star, che nel 2021 ha preso parte ad "A Journal for Jordan", diretto proprio da Washington.

Prima di salutarvi vi invitiamo a recuperare le parole di Jonathan Majors sul film e vi ricordiamo che Creed III sarà il primo capitolo della saga senza Sylvester Stallone. La pellicola arriverà sale italiane il prossimo 3 marzo 2023.