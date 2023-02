Creed III, Michael B. Jordan sulla difficoltà di dirigere il film... con il paradenti!

Come noto, Creed III non solo vedrà il ritorno di Michael B. Jordan nei panni di Adonis Creed ma sancirà anche il suo debutto dietro la macchina da presa. Con l'uscita del film a marzo, Jordan è impegnato nella promozione della pellicola in tutto il mondo e nel corso di un'intervista ha parlato proprio delle difficoltà incontrate nella lavorazione.

Parlando con la CBS This Morning, l'attore e regista ha ammesso di aver imparato un "codice di comunicazione", da attori del calibro di Jon Favreau e Bradley Cooper, che lo ha aiutato. Jordan ha spiegato:

"Non potevo parlare. A volte è stato frustrante, ma poi hanno iniziato a capire quello che volevo dire nonostante il paradenti. Ma anche la direzione dei corpi. Uno dei codici che ho imparato da Bradley Cooper e Jon Favreau, che hanno entrambi recitato e diretto progetti, è il superpotere di poter dirigere mentre si recita. Quindi, se voglio che tu sia in grado di girare il tuo corpo verso destra, inizierò a fare un passo in quella direzione durante la mia performance e otterrò l'inquadratura di cui ho bisogno".

Prima dell'inizio di una scena si può certamente parlare con gli attori di ciò che si vuole ottenere in una determinata inquadratura, ma una volta che la macchina da presa sta girando, o si grida "stop" o ci si limita a girare al meglio. Jordan ha parlato dei consigli che ha ricevuto da altri attori che si sono cimentati nella regia, e sembra che in questo caso abbia ricevuto un feedback particolarmente utile.

In qualità di attore principale del cast di Creed III, Michael B. Jordan è quasi sempre al centro di ogni scena in cui si trova. In quanto tale, tutti gli altri attori presenti nella scena reagivano a ciò che faceva lui, il che gli ha dato la possibilità di far fare agli altri attori ciò che voleva seguendo il suo esempio.

"Osservando le riprese, si possono trovare piccoli accorgimenti per influenzare l'inquadratura senza interrompere il momento e gridare 'stop' per andare dall'attore e parlargli. È possibile ottenere questo da loro nel momento stesso in cui girano".

Mentre recuperate il trailer di Creed 3, sappiate che Michael B Jordan sta già pensando a Creed 4.