Creed III, Michael B. Jordan sulla cultura messicana nel film:'È più onesto per la boxe'

Tra i membri di spicco del terzo capitolo di Creed, diretto da Michael B. Jordan, c'è anche il pugile Saúl Canelo Álvarez, uno dei più grandi nomi della boxe contemporanea. Jordan ha raccontato il motivo per il quale ha deciso d'introdurre Álvarez nel film, debutto assoluto alla regia per la star che interpreta Adonis Creed.

"Ci siamo solo guardati indietro, è la storia della boxe e la cultura messicana è un tale pilastro di questo sport che sembrava non ci fosse davvero molta rappresentazione nei film in quel modo. Semplicemente non sembrava la realtà in cui vivevo. Perciò volevo includere la cultura messicana in questo film" ha raccontato a Slash. La presenza del pugile messicano consente a Jordan di ritenere che il film possa rappresentare meglio la realtà:"Sentivo soltanto che c'era quella mancanza, che non sembrava veritiera e onesta per la boxe. E volevo mettere lì quel personaggio".



Canelo Álvarez prende il posto dell'ex pugile Tony Bellew, avversario di Creed nel primo film. La partecipazione di Canelo a Creed III segnerà il suo debutto assoluto in campo cinematografico.

Sylvester Stallone non sarà in Creed III, e la saga sarà orfana per la prima volta di Rocky Balboa.



Nel cast di Creed III anche Tessa Thompson, Phylicia Rashād, Wood Harris, Florian Munteanu e Jonathan Majors nel ruolo di Anderson Dame.



Secondo voi può esistere un capitolo di Creed senza Sylvester Stallone?