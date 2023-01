Creed III, l'intenso allenamento di Adonis nel nuovo spot televisivo!

È stato distribuito un nuovo spot tv che mostra il brutale allenamento svolto da Michael B. Jordan in Creed III, il nuovo film del franchise diretto dalla star, al debutto assoluto dietro la macchina da presa. Il montaggio nel classico stile della saga di Rocky, mostra il training di Adonis intervallato da quello del suo avversario.

Ad interpretare Anderson Dame, amico d'infanzia ed ex pugile, sarà Jonathan Majors, che vedremo anche in Ant-Man and the Wasp: Quantumania nel ruolo di Kang il Conquistatore.

Jonathan Majors ha dichiarato di essere stato colpito realmente da Michael B. Jordan durante alcune riprese del film.



A cinque anni di distanza da Creed II, Adonis sta vivendo un momento positivo della propria vita e della propria carriera.

Dal passato del pugile riemerge un vecchio amico d'infanzia, Anderson Dame (Majors), che dopo una lunga condanna in prigione è desideroso di prendersi il suo posto sul ring.

Donnie dovrà rimettersi in gioco e rischiare il tutto per tutto fronteggiando Dame, un avversario che invece non ha nulla da perdere.



Creed III è il primo film senza Rocky e di conseguenza senza Sylvester Stallone nel cast. Al lungometraggio partecipano Tessa Thompson, Phylicia Rashād, Wood Harris, Florian Munteanu e la new entry Jonathan Majors nel ruolo di Anderson Dame.

Per Michael B. Jordan si tratta del terzo film nei panni di Adonis Creed, figlio di Apollo Creed, storico amico e rivale di Rocky Balboa.