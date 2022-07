Creed III, fermi tutti: il nuovo film della saga con Michael B. Jordan rinviato al 2023

Purtroppo bisogna correre la data di uscita di Creed III fornitaci qualche settimana da Eagle Pictures: in queste ore, infatti, il nuovo episodio della saga di Rocky interpretato e diretto da Michael B. Jordan è stato rinviato al 2023.

Previsto inizialmente, come vi avevamo riportato, per il 23 novembre 2022, oggi Creed III è stato rinviato al 3 marzo 2023: Michael B. Jordan esordirà alla regia di un lungometraggio e dirigerà sé stesso nei panni del protagonista Adonis Creed, figlio del celebre Apollo. Nel cast tornano anche Tessa Thompson come Bianca e Florian Munteanu come Viktor Drago, oltre a Phylicia Rashad e al nuovo arrivato in franchising Jonathan Majors nei panni dello sfidante di Creed, Anderson Dame.

La notizia del rinvio di Creed III è solo l'ultima di una serie di novità in arrivo dalla MGM: ieri è stato infatti annunciato che la saga di Rocky si espanderà con lo spin off Drago, dedicato al figlio Viktor e al padre Ivan, interpretato ancora una volta da Dolph Lundgren, che era già tornato nei panni dell'iconico pugile di Rocky IV nel precedente episodio, Creed II, uscito nel 2018. Inoltre, al di là del franchise di Rocky Balboa, questa mattina è stato confermato il nuovo reboot di Tomb Raider: la MGM ha infatti lasciato scadere i diritti sulla proprietà intellettuale dei videogiochi Square Enix, e di conseguenza il sequel con Alicia Vikander è stato ufficialmente cancellato per far spazio ad un nuovo riavvio attualmente al centro di una guerra per gli acquisti tra i maggiori studios.

L'appuntamento con Creed III, dunque, slitta al prossimo marzo: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.