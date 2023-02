Creed III, arrivano le prime recensioni: il debutto di Michael B Jordan è da KO tecnico!

L ultimo trailer di Creed III ci ricorda che mancano pochi giorni al debutto ufficiale nelle sale cinematografiche di tutto il mondo del prossimo film della saga di Rocky, e adesso le prime recensioni in arrivo dagli Stati Uniti fanno letteralmente suonare la campana dell'entusiasmo.

Le prime recensioni della stampa alle prime proiezioni del nuovo film della trilogia di Creed sono arrivate online in queste ore, e le reazioni non potrebbero essere migliori di così: la maggior parte della critica infatti è stata messa ko dal debutto alla regia di Michael B Jordan, del quale sono state promosse le prestazioni dei pesi massimi Michael B. Jordan e Jonathan Majors, la regia delle scene di combattimento e l'emotività raggiunta dalla storia di Adonis.

In tanti lo stanno definendo un sequel degno dell'originale, in alcune sequenze capace di 'allargare i confini del linguaggio visivo dei film hollywoodiani sulla box' grazie al noto amore di Michael B Jordan per anime e manga, col punto più debole rappresentato dalla sceneggiatura, che secondo più firme di varie testate in alcuni passaggi appare molto forzata. In molti, inoltre, hanno apprezzato il fatto che Creed III non si appoggia su un precedente episodio della saga come invece hanno fatto Creed e Creed II, quasi-remake di Rocky e Rocky IV.

Creed III uscirà in Italia dal 2 marzo, distribuito da Warner Bros Pictures. Per altri contenuti, ecco tutto quello che dovete sapere su Creed III.