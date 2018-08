Creed II, Sylvester Stallone e Michael B. Jordan in una bella foto dal dietro le quinte

È oggi grazie al profilo ufficiale Instagram di Sylvester Stallone che possiamo mostrarvi una nuova immagini ufficiale dal dietro le quinte dell'attesissimo Creed II, sequel dell'ottimo Creed di Ryan Coogler che vedrà nuovamente protagonisti Stallone e Michael B. Jordan nei rispettivi panni di Rocky Balboa e Adonis Creed.

Nell'immagini odierna vediamo i due attori improvvisare colpi di pugilato tra una riprese e l'altra del film, tanto per tenersi bene in allenamento. Vediamo Jordan in fase di difesa e copertura, con i guantoni alti, mentre Stallone è atto a sferrata un pugno al fianco sinistro dell'attore, ovviamente senza colpirlo. Una bella immagine che ci racconta anche i momenti di preparazione alle riprese.



Questa volta la coppia sportiva formata da Rocky Balboa e Adonis Creed dovrà affrontare una nuova sfida sul quadrilatero contro Viktor Drago, figlio dello stesso Ivan Drago che uccise sul ring Apollo. La storia, come sottolineato in precedenza, racconterà luci e ombre dei padri che si proiettano sui figli.



Questa la sinossi ufficiale: "La vita è diventata una questione di bilanciamento, per Adonis Creed. Tra gli impegni personali e l'allenamento per il suo prossimo grande combattimento, si troverà a dover affrontare la sfida della vita: combattere un avversario che ha dei legami con il passato della sua famiglia non fa altro che intensificare l'attesa per l'imminente battaglia sul ring. Rocky Balboa è lì al suo fianco in tutto questo e, insieme, Rocky e Adonis affronteranno la loro eredità condivisa, chiedendosi per cosa valga la pena combattere e scoprendo che nulla è più importante della famiglia. Creed II significa tornare alle origini per riscoprire ciò che ti ha reso un campione in primo luogo ricordando che, non importa dove tu vada, non puoi sfuggire alla tua storia."



Creed II sarà diretto dal nuovo arrivato Steven Caple Jr e vedrà nel cast anche Dolph Lundgren, Florian Munteanu, Tessa Thompson e Phylicia Rashad, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 29 novembre.