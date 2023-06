Creed II, Sylvester Stallone e Dolph Lundgren si sfidarono a colpi di allenamento

Nonostante all'inizio il rapporto tra i due sia stato molto travagliato, Sylvester Stallone e Dolph Lundgren hanno sempre avuto molto in comune soprattutto nel modo in cui mettono anima e corpo nella preparazione fisica per i film. Questo è successo anche con Creed II, secondo capitolo della saga.

Per le riprese del film i due attori ci hanno messo tutto il loro impegno per rimodellare il loro fisico in modo da dare l'effetto di non essere mai usciti dalla loro dimensione 'Rocky'. I due avviarono una vera e propria "sfida" sui social dove hanno mostrato il loro allenamento come se non fosse passato un giorno dall'uscita dell'ultimo capitolo della saga che ha reso Stallone un'icona immortale. Nonostante l'età (Sly 76 anni, Dolph Lundgren 65 anni) i due decisero di allenarsi come dei trentenni.

La rivalità tra i due si è protratta per diverso tempo finché Stallone ha svelato il motivo del suo odio per Dolph Lundgren. Sui video social postati, l'attore di Rambo faceva trazione con un peso da 45 kg extra legati intorno al bacino mentre Lundgren pubblicò un video di ben sei minuti nel quale mostrava una sessione del suo allenamento quotidiano. Insomma, nonostante tra i due sembra che la rivalità si sia appianata da tempo, rimane comunque quella costante vena di sfida che, sicuramente, aiuta nella realizzazione di film di pugilato.

Per scoprire qualcosa di più riguardo il film vi consigliamo la nostra recensione di Creed II con Michael B. Jordan.