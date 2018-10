Creed II: Stallone, Jordan e Thompson sul ring nella nuova immagine

Sylvester Stallone, Michael B. Jordan e Tessa Thompson sono i protagonisti della nuova immagine ufficiale di Creed II, sequel in arrivo nelle sale americane a fine novembre e a gennaio in Italia. Trovate la foto in calce alla news.

Dalle pagine di USA Today, il regista della pellicola, Steven Caple Jr., ha provato a spiegare perché questo sequel sia assolutamente imperdibile: “La posta in gioco è molto più alta sia all’interno del ring che al di fuori di esso. I punti di forza di Creed sul ring sono la velocità e la tecnica di combattimento, ovvero tutto ciò che Rocky gli ha insegnato. Mentre Drago è uno schiacciasassi”.

Come già rivelato, la trama di Ivan Drago e di suo figlio Viktor si adatta perfettamente a quella degli altri personaggi di Creed, che sin dal protagonista, Adonis, si trovano ad affrontare, in un modo o nell'altro, l'ombra del celebre padre.

Ed è proprio questo uno dei motivi che hanno convinto Dolph Lundgren a tornare nel ruolo di Ivan Drago in Creed II. Nel corso di un'intervista, Lundgren ha spiegato: “In pratica, ha vissuto un inferno, dal 1985 ha perso tutto. La sceneggiatura lo reintroduce come un personaggio alquanto danneggiato emotivamente, che ha sofferto molto fisicamente partendo da una vita difficile. Il mio personaggio col tempo è diventato iconico, la gente lo cita e ha magliette su di lui, quindi non volevo rovinare quell'immagine. Lavorare in questo film sul rapporto tra padre e figlio è stato abbastanza buono perché ho avuto un rapporto violento con mio padre”.

Creed II è il sequel di Creed - Nato per combattere, spin-off della saga di Rocky Balboa. La regia passa da Ryan Coogler a Steven Caple Jr. e il film vede il ritorno di Michael B. Jordan nel ruolo di Adonis Creed, figlio di Apollo, e del suo mentore, Rocky Balboa (Sylvester Stallone).

La sceneggiatura di Creed II è stata scritta da Sylvester Stallone e Juel Taylor. Il film arriverà nelle sale italiane il 24 gennaio 2019.