Creed II: Rocky e Adonis affrontano Ivan e Viktor Drago nel nuovo poster

Michael B. Jordan ha condiviso sui social il nuovo poster di Creed II rilasciato dalla Warner Bros., per quella che viene preannunciata come la 'lotta del secolo' e pronta per arrivare nelle sale cinematografiche americane il 21 novembre. Sulla nuova locandina si vede Adonis Creed che si prepara ad affrontare Viktor Drago, figlio di Ivan.

Il poster contrappone i due schieramenti, con Adonis e Rocky Balboa da un lato e Viktor con il padre Ivan Drago dall'altro.

Creed II è l'ottavo film del franchise con Rocky Balboa e il sequel dello spin-off di Rocky, Creed - Nato per combattere, uscito nel 2015 per la regia di Ryan Coogler.

Per il suo ritorno nel ruolo di Rocky Balboa in Creed - Nato per combattere, Sylvester Stallone ha ottenuto una nomination all'Oscar quale miglior attore non protagonista.

In questo sequel Adonis Creed (Michael B. Jordan) sta cercando di mantenere un equilibrio nella sua vita, fra impegni personali e l'allenamento che lo porterà al suo prossimo incontro. Un match speciale, che lo vedrà contrapposto ad una figura legata al suo passato e in particolare a quello di suo padre, Apollo. Per prepararsi al combattimento avrà accanto a sé ancora il suo mentore, Rocky Balboa (Sylvester Stallone).

Il cast di Creed II è composto da Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren e il pugile romeno Florian Munteanu nel ruolo di Viktor Drago.

Creed II uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 24 gennaio 2019.