Creed II: nuovo poster ufficiale in attesa del trailer di domani

La star di Creed II, Michael B. Jordan, ha rivelato su Twitter un nuovissimo poster dell'attesissimo sequel che ritrae la rabbia del giovane Adonis Creed. Il nuovo trailer del film verrà invece rilasciato domani.

Lo spinoff si è affermato come una delle pellicola di maggior successo della serie, guadagnando pareri positivi dalla critica e un incasso al box office mondiale di 173 milioni di dollari. In seguito, MGM e Warner Bros. hanno colto al volo l'occasione per continuare la storia di Adonis Creed. Potete trovare il poster di Adonis Creed in calce alla notizia.

Oltre a Jordan, Nel cast del film troviamo anche Sylvester Stallone nei panni del leggendario Rocky, Tessa Thompson nel ruolo di Bianca, Phylicia Rashad nei panni di Mary Anne, Wood Harris nei panni di Tony 'Little Duke' Burton, e Andre Ward nel ruolo di Danny 'Stuntman' Wheeler. Tra le new entry figurano Florian "The Big Nasty" Munteanu nel ruolo di Viktor Drago, Dolph Lundgrennei panni di Ivan Drago e Russell Hornsby nel ruolo di Buddy Marcelle.

Sinossi: "La vita è diventata una questione di bilanciamento, per Adonis Creed. Tra gli impegni personali e l'allenamento per il suo prossimo grande combattimento, si troverà a dover affrontare la sfida della vita: combattere un avversario che ha dei legami con il passato della sua famiglia non fa altro che intensificare l'attesa per l'imminente battaglia sul ring. Rocky Balboa è lì al suo fianco in tutto questo e, insieme, Rocky e Adonis affronteranno la loro eredità condivisa, chiedendosi per cosa valga la pena combattere e scoprendo che nulla è più importante della famiglia. Creed II significa tornare alle origini per riscoprire ciò che ti ha reso un campione in primo luogo ricordando che, non importa dove tu vada, non puoi sfuggire alla tua storia."

Diretto da Steven Caple Jr, Creed II uscirà nelle sale italiane il 29 novembre.