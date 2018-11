Creed II: nuova featurette per il film con Michael B. Jordan e Sylvester Stallone

Dopo il poster rilasciato nella giornata di ieri, la MGM ha pubblicato online un nuovo video promozionale per Creed II, film diretto da Steven Caple Jr con protagonisti Sylvester Stallone e Michael B. Jordan.

La featurette, che come al solito trovate in calce alla notizia, esplora la storica rivalità fra Rocky Balboa (Sylvester Stallone) e Ivan Drago (Dolph Lundgren), rivalità che è destinata ad essere ereditata da Adonis Creed (Michael B. Jordan) e Viktor Drago (Florian Munteanu), oltre tre decenni dopo che il padre di Adonis, Apollo, ha perso la vita sul ring mentre duellava proprio con Ivan (durante gli eventi di Rocky IV).

Creed II avrà luogo qualche anno più tardi dopo gli eventi del film diretto da Ryan Coogler, con Adonis ora impegnato dalla responsabilità di crescere il proprio figlio con la sua ragazza, Bianca (Tessa Thompson). Il nuovo pupillo di Rocky vuole chiaramente vendicare suo padre, e ne avrà l'opportunità quando si scontrerà con Viktor, figlio del pugile russo che lo uccise. Il video ci mostra anche, nel frattempo, la sconfitta che Ivan ha incassato per colpa di Rocky ha rovinato la sua carriera, trasformandolo in una figura di vergogna e disonore per la Russia sovietica: quella rabbia e quel risentimento sono ribolliti nelle vene di Viktor, che farà di tutto per riabilitare il nome della sua famiglia.

Creed II arriverà il 24 gennaio 2019.