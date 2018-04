Creed II: iniziate a Philadelphia le riprese del sequel del film con Michael B. Jordan

Nelle scorse ore hanno preso il via a Philadelphia le riprese di, sequel del film con, che riprendono i rispettivi ruoli di Adonis Creed e Rocky Balboa. Il primo film ha riscosso un ottimo successo tra il pubblico e la critica.torna nelle vesti di produttore esecutivo.

"Quando ho scritto e diretto Creed volevo raccontare una storia umana, su una famiglia, da una nuova prospettiva, rendendo omaggio ai personaggi di Rocky" ha affermato Coogler. Il regista del sequel sarà Steven Caple Jr.:"Sapevo che Steven era un regista straordinario fin dai giorni della scuola di cinema che abbiamo frequentato insieme. Non vedo l'ora di vedere quello che lui, Sly, Mike e Tessa porteranno nel prossimo capitolo".

Da parte sua, Caple Jr. ha dichiarato:"Per me è un onore far parte del franchise e lavorare con una squadra così premurosa. Sono stato coinvolto perché sono un fan di Rocky e mi piacciono le storie con il cuore e la sostanza. Quando Ryan si è occupato di Creed ho sentito un altro livello di connessione con il franchise stesso. Si tratta di una storia che va al di là del ring e si tuffa in profondità tra famiglia e paure".

La vita di Adonis Creed (Michael B. Jordan) è divisa tra il ring e la quotidianità. Affrontare un avversario dal legame storico nel passato della sua famiglia alimenta ulteriormente questa divisione. Accanto a lui ancora Rocky Balboa (Sylvester Stallone). Insieme si chiederanno, ancora una volta, per cosa valga la pena combattere.

Il cast di Creed II, oltre a Michael B. Jordan nel ruolo di Adonis Creed e Sylvester Stallone in quelli di Rocky Balboa, vede Tessa Thompson (Bianca), Phylicia Rashad (Mary Anne), Wood Harris (Tony 'Little Duke' Burton) e Andre Ward (Danny 'Stuntman' Wheeler). Tra le new entry Florian Munteanu (Viktor Drago), Dolph Lundgren che torna nei panni iconici di Ivan Drago e Russell Hornsby nei panni di Buddy Marcelle. Warner Bros. Pictures distribuirà il film in ambito internazionale.