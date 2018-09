Creed II: Dolph Lundgren era indeciso sul ritorno di Ivan Drago

Dolph Lundgren ha rivelato che inizialmente non voleva tornare nel ruolo di Ivan Drago per Creed II. Lundgren era dubbioso perché secondo lui sarebbe stato triste riportare sullo schermo un personaggio così iconico. Ivan Drago compare in Rocky IV, quando il protagonista è in cerca di vendetta perché Drago ha ucciso Apollo Creed sul ring.

Ivan Drago è il ruolo che diede la fama a Dolph Lundgren, dopo la breve partecipazione in 007 - Bersaglio mobile. La performance monosillabica di Lundgren insieme al suo fisico statuario ha reso Ivan Drago un cattivo memorabile del cinema anni '80 e non solo.

Durante le riprese Dolph Lundgren mandò realmente in ospedale Sylvester Stallone, quando quest'ultimo gli chiese di colpirlo realmente durante le riprese. Lundgren lo colpì così forte al torace che Stallone dovette trascorrere quattro giorni in terapia intensiva.

Nessun rancore rimase tra i due che lavorarono insieme anche nel franchise de I mercenari. I fan sono entusiasti di rivedere nuovamente Ivan Drago ma Dolph Lundgren ha rivelato i suoi dubbi prima di accettare di tornare:"Era un po' strano. È un po' strano. All'inizio non volevo farlo perché pensavo che sarebbe stato un po' triste. Non volevo rovinare quell'immagine, si tratta di un personaggio davvero iconico per le persone, specie quelle che si allenano al sacco".

A convincerlo è stata la sceneggiatura:"Lo script era davvero valido, e ho avuto la possibilità di mostrare, dopo 35 anni, un altro lato di quest'uomo. Quello stremato, in difficoltà. Quindi è stata un'esperienza davvero fantastica per me. Una vera sfida drammatica, ma anche un'esperienza che mi ha dato modo di riflettere sulla mia carriera nello stesso modo in cui lui ripensa alla sua da lottatore. Ci sono dei paralleli davvero unici".

Creed II è diretto da Steven Caple Jr. e comprende nel cast Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren, Florian Munteanu, Russell Hornsby, Phylicia Rashad, Wood Harris e Andre Ward. Il film uscirà nelle sale italiane il 29 novembre.