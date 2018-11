Creed II: alla scoperta di Viktor Drago nel nuovo video promo

L'antagonista principale di Creed II, Viktor Drago, figlio di Ivan Drago, è il protagonista del nuovo promo video del film, sequel di Creed - Nato per combattere. Nel film, Michael B. Jordan riprende il ruolo di Adonis, figlio di Apollo Creed, e dovrà vedersela sul ring con l'astro nascente della famiglia Drago, in un duello molto avvincente.

In Creed II vedremo un Adonis nuovo: non solo ha consolidato il suo status di pugile professionista ma è anche diventato padre e sta crescendo un figlio con la sua compagna, Bianca (Tessa Thompson). Nella vita di Adonis entra Viktor, un pugile cresciuto con l'odio nei confronti di Rocky (Sylvester Stallone) e di chiunque sia associato al cognome Creed. Viktor spera di sconfiggere Rocky sul ring.

MGM ha rilasciato un video che mette in risalto la performance del personaggio, interpretato dal pugile Florian Munteanu, una scelta di casting interessante, visto il personaggio che l'atleta è chiamato a interpretare.

Il cast di Creed II comprende Michael B. Jordan nei panni di Adonis e Sylvester Stallone, che per l'ottava volta in carriera sarà Rocky Balboa, con Tessa Thompson e Dolph Lundgren che torna a interpretare Ivan Drago.

Le riprese del film si sono svolte tra Philadelphia e il Nuovo Messico. Creed II sarà nelle sale dal 24 gennaio 2019.