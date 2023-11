Creed 4 è ufficiale: Michael B Jordan di nuovo regista, tornerà anche Sylvester Stallone?

A diversi mesi di distanza dall'uscita di Creed III sulla piattaforma di streaming Prime Video, la famosa saga sequel del franchise di Rocky Balboa con protagonista l'attore e regista Michael B. Jordan è pronta a tornare sul ring.

Un quarto film di Creed è infatti in fase di sviluppo, con Michael B. Jordan che tornerà sia davanti che dietro la macchina da presa dopo aver fatto il suo esordio come regista con il precedente episodio del franchise. La rivelazione è arrivata in queste ore dal produttore del franchise Irwin Winkler, come riportato da Deadline: "Stiamo progettando Creed 4 proprio ora, posso confermare che il film è in lavorazione. Siamo convinti di avere una storia davvero bella, una trama davvero buona", ha detto Winkler, aggiungendo che la lavorazione è stata ritardata "a causa dello sciopero, come tutti gli altri film, ma probabilmente entreremo in pre-produzione tra un anno al massimo”.

Sebbene i dettagli siano ancora scarsi riguardo al futuro del franchise, in passato è stato rivelato che MGM e Prime Video, in seguito all’acquisizione del famoso studio cinematografico da parte di Amazon, sono pronte ad espandere la saga di Creed con nuovi film e serie tv, sia live-action che d'animazione. Non è chiaro al momento se Sylvester Stallone tornerà nei panni di Rocky Balboa in Creed 4, dopo che Creed 3 aveva segnato la prima assenza della star dal franchise, ma nonostante i fan siano scesi sui social subito dopo l'annuncio del nuovo film per chiedere a gran voce l ritorno di Sly i rapporti a dir poco tesi con Irwin Winkler potrebbero impedire il ritorno dello Stallone Italiano sul grande schermo.

Vi terremo aggiornati, rimanete sui canali di Everyeye.