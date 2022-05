Creed 3, Tessa Thompson sul nuovo film: 'Michael B. Jordan è un grande regista'

Tra le protagoniste della serata più glamour dell'anno, quella che va in scena al Met Gala di New York, Tessa Thompson ha potuto fornire qualche aggiornamento in merito a Creed III, terzo film del franchise spin-off di quello di Rock con protagonista il personaggio di Adonis Creed interpretato da Michael B. Jordan, pronto all'esordio alla regia.

Fermata sul red carpet dell'evento annuale di beneficenza, la Thompson ha dichiarato in merito a Creed III: "Sta accadendo. Mike sta lavorando a un montaggio del film altrimenti sarebbe stato qui anche lui. Speriamo che i fan siano davvero felici anche questa volta". Alla domanda del reporter su che tipo di regista sia Jordan, dato che questo terzo film sancirà il suo esordio anche dietro la macchina da presa, Thompson ha risposto: "Un regista brillante. Molto collaborativo, dolce e amorevole. Inoltre, fa tutte le riprese che gli servono [per avere la scena perfetta]".

In precedenza, Jonathan Majors ha raccontato a Variety di come abbia aumentato le dimensioni delle sue mani per Creed 3 durante il suo allenamento lungo un anno. "Nel tempo, sono diventate sempre più grandi", ha detto. Ha poi aggiunto che, nonostante sia stato preso a pugni in faccia più e più volte, non ha riportato ferite. "Sono stato preso a pugni in faccia circa 100 volte, ma è tutto a posto!".

Michael B. Jordan aveva elogiato Jonathan Majors, definendolo perfetto per la parte e ha poi parlato del suo ruolo da regista nel film. "Penso che sia stata una di quelle cose in cui mi sono sentito a mio agio", ha detto al The Late Show. "Sapevo che sarebbe stato un rischio. Sono super entusiasta di mettermi dietro la macchina da presa... Dopo i primi due film avevo finalmente un'opinione e una storia che volevo raccontare. Dal secondo al terzo ho chiamato Ryan (Coogler) e lui ha detto, 'Sei pronto per questo.'"