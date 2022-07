Creed 3, Tessa Thompson sul film: 'Con Michael alla regia ho potuto improvvisare di più'

Nei prossimi mesi dell'anno, Michael B. Jordan tornerà a vestire i panni di Adonis Creed, ma questa volta l'attore farà il doppio lavoro. Creed III segnerà il primo film di Jordan come regista, seguendo così le orme di Ryan Coogler (Creed) e Steven Caple Jr. (Creed II). Il film vedrà anche il ritorno di Tessa Thompson e Phylicia Rashad.

Attualmente, la Thompson è impegnata nella promozione di Thor: Love and Thunder e ha recentemente parlato con The Hollywood Reporter del film Marvel e dell'imminente terzo capitolo della saga pugilistica. Durante la conversazione, l'attrice ha rivelato di avere avuto più spazio per l'improvvisazione con Jordan al timone della pellicola.

"In passato, è stato molto impegnativo assicurarsi che avesse un vero e proprio arco narrativo nel contesto di questi film sportivi", ha spiegato Thompson. "Volevo assicurarmi che non si limitasse solo a far avanzare la trama e che avesse davvero qualcosa di interessante da fare. E di solito faccio questo lavoro con gli sceneggiatori... ma questa volta ho potuto farlo più attivamente con Mike. Ho anche avuto molta più libertà di improvvisare durante la giornata rispetto al passato".

Come sappiamo, una persona che non tornerà per Creed III è la star di Rocky, Sylvester Stallone. "Penso che Sly abbia ormai fatto sapere che non sarebbe tornato per questo film, ma credo che, sapete, la sua essenza e il suo spirito... ci sarà sempre un po' di Rocky all'interno di Adonis", aveva detto Jordan in precedenza a IGN. "Ma questo è il franchise di Creed e vogliamo davvero costruire questa storia e questo mondo intorno a lui per andare avanti. Quindi, c'è sempre rispetto e sempre un sacco di amore per quello che ha costruito, ma vogliamo davvero spingere e far progredire Adonis e la famiglia che ha creato". Jordan ha aggiunto: "Quindi spero che vi piaccia quello che sto pensando... quello che stiamo preparando. Penso che sarà qualcosa di speciale".

Recentemente, proprio Stallone ha parlato di Creed III per la prima volta dopo la notizia della sua assenza. Scoprite la data d'uscita di Creed III per quanto riguarda l'Italia.