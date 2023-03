Creed 3, Tessa Thompson: 'Ecco la parola che mi sono rifiutata di dire sul set'

Creed 3 ha conquistato il box-office internazionale totalizzando l'esordio migliore nella storia del franchise e in generale diventando il film più sportivo con il debutto migliore nella storia del cinema. Oltre alle straordinarie performance di Michael B. Jordan e Jonathan Majors, nel cast è tornata anche Tessa Thompson che ha svelato un aneddoto.

L'attrice ha recentemente parlato con The Hollywood Reporter del perché non ha voluto dire "jawn" nell'ultimo film del franchise. Se avete visto Creed e Creed II, sapete che "jawn" è un termine gergale usato a Philadelphia che può riferirsi a una persona, un luogo o una cosa. Il personaggio della Thompson lo ha usato spesso in passato, ma nell'ultimo capitolo ha voluto abbandonare il termine.

"Sì, è stato intenzionale", ha rivelato la Thompson quando le è stato chiesto perché nel film non dica mai "jawn". "Ho detto loro: 'Non dirò 'jawn' in questo film perché l'abbiamo già sentito e l'abbiamo già fatto. Voglio esplorare un nuovo territorio'. Bianca è l'unico personaggio in cui ho dei tatuaggi. Ora ne ho 12; ne avevo meno quando abbiamo fatto il primo film. E vicino al polso destro ho un tatuaggio con la scritta "yes", che ho indossato nel primo film e che è diventato una cosa seria. La prima cosa che si vede quando Donnie entra nel suo appartamento è un "sì" che lei ha appeso alla parete, ed era un tema di cui io e Ryan abbiamo parlato molto. Nel secondo film, ha cambiato quel tatuaggio in 'ieri' perché c'era l'idea che i suoi sentimenti fossero cambiati".

Thompson ha proseguito: "E quindi non dire 'jawn' era anche un modo per affermare, all'interno del film, che sarete testimoni di una persona che si evolve costantemente. È stata a Los Angeles per molto tempo e credo che sia maturata. Un modo per segnalarlo è che parla in modo diverso. Non è cambiata in modo sostanziale, ma ci sono cose in lei che sono cresciute fino a diventare un'espressione più completa di ciò che è. Quindi non c'è 'jawn', ma chissà, potrebbe sempre tornare".

Su queste pagine vi rimandiamo alla recensione di Creed 3. Avete visto il nuovo film del franchise? Diteci cosa ne pensate nei commenti!