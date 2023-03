Creed 3 superato da Akira al box office: sarà felice il super-fan Michael B Jordan

Creed 3 ha preparato il terreno al Creed Universe, con nuovi progetti in arrivo a cura dell'attore e regista Michael B Jordan, ma il suo dominio al box office italiano ironicamente è stato interrotto da Akira.

Diciamo ironicamente perché, per stessa ammissione del regista, Creed III è stato fortemente influenzato dagli anime giapponesi, specialmente nella messa in scena dei combattimenti sul ring, e in una sorta di meta cortocircuito al box office adesso la nuova edizione per il 35esimo anniversario del capolavoro di Katsuhiro Otomo ha soffiato il primo posto in classifica alla nuova avventura di Adonis Creed.

Nel corso della giornata di ieri martedì 14 marzo, infatti, Akira che ha sorprendentemente debuttato al primo posto con un incasso di 106.259 euro e una media di 506, dunque Creed III scende per la prima volta in seconda posizione, con 85.467 euro (-69%), una media di 254 e un totale di 5,6 milioni di euro. Il podio è chiuso da The Whale, con 76.585 euro (+6% dopo la vittoria di Brendan Fraser agli Oscar 2023) e un totale di 2,3 milioni di euro. Infine, la top5 è chiusa da L’ultima notte di Amore - che ha incassato altri 74.265 euro per un totale di 1,09 milioni - e il nuovo horror Scream VI, che con 59mila euro è salito ad un totale di 901mila euro.

Da segnalare anche la sesta posizione di Everything Everywhere All at Once, che dopo la vittoria agli Oscar 2023 ha superato il milione di euro, incassando altri 57mila euro per un +243%.