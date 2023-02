Creed 3, lo sceneggiatore era convinto che uno spin off di Rocky non potesse esistere!

Creed 3 è stato particolarmente atteso da molti non solo per l'esordio alla regia di Michael B. Jordan ma anche per il suo allontanamento dal mondo di Rocky. Uno degli sceneggiatori del film, Keenan Coogler, pare che inizialmente fosse convinto che suo fratello Ryan gli stesse facendo uno scherzo.

Con Ryan, parliamo ovviamente di Ryan Coogler regista della saga di Black Panther del Marvel Cinematic Universe. Mentre Creed 3 continua ad ottenere consensi da parte della critica, lo sceneggiatore ha raccontato la storia singolare che lo lega al film e di come all'inizio pensava che fosse quasi impossibile l'esistenza di uno spin-off di Rocky.

"Lo prendevo in giro, perché pensavo si stesse inventando tutto. Perché all'epoca condividevamo una stanza a casa dei miei genitori, e lui stava lavorando alla sceneggiatura letteralmente dall'idea nella sua testa, e ne parlava, e poi usciva e faceva queste conversazioni telefoniche con Sylvester Stallone" ha raccontato, svelando quanto fosse una situazione quasi surreale per lui. "E ho pensato che stesse inventando tutto" ha aggiunto. All'inizio, infatti, la storia prendeva le mosse dall'esperienza del giovane Adonis Creed, per poi approfondire sempre di più la sua vita e la sua storia.

Pare che per una particolare scena di Creed 3 Jonathan Majors sia andato a lezione da Naruto che a quanto pare ha ispirato uno dei combattimenti principali dell'intero film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!