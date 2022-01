Creed 3, il franchise di Rocky continua con la prima foto dal set! Ci sarà anche Stallone?

Michael B Jordan si è allenato duramente per Creed 3, nuovo film del franchise di Rocky Balboa del quale prenderà le redini anche nel ruolo di regista, e ora che è tutto pronto per l'inizio delle riprese la star è stata immortalata nella prima foto dal set.

La produzione di Creed 3 è dunque finalmente ai nastri di partenza nella città di Atlanta, in Georgia, e le prime foto dal set sono state pubblicate online in queste: negli scatti, pubblicati dal Daily Mail, si può vedere la star Michael B. Jordan di nuovo in tuta, pronta a salire per la terza volta sul ring.

La star di Black Panther, seguendo le orme di Sylvester Stallone, oltre a ricoprire il ruolo di protagonista del terzo episodio della saga di Adonis Creed si sposterà anche dietro la cinepresa per curare la regia: la mossa rappresenterà un esordio per Michael B. Jordan, che sarà il terzo regista della trilogia Creed dopo Ryan Coogler (Creed) e Steven Caple Jr. (Creed II). "Penso che sia stata una di quelle decisioni che quando ti vengono in mente ti fanno sentire a tuo agio" aveva detto in precedenza star al The Late Show a proposito della scelta di debuttare alla regia con un film così atteso. "Sapevo che sarebbe stato un rischio, ma sono super entusiasta di mettermi alla prova dietro la macchina da presa. Grazie ai primi due film mi sono fatto un'idea molto forte sulla storia che volevo raccontare, e secondo Ryan sono pronto per provarci!"

Ovviamente la domanda che tutti si fanno è: tornerà anche Rocky? Sylvester Stallone aveva chiarito la cosa l'anno scorso, e anche Michael B Jordan aveva commentato: "Penso che Sly abbia già fatto sapere a tutti che non sarebbe tornato per questo nuovo episodio, ma in un certo senso Rocky ci sarà: la sua essenza e il suo spirito saranno con noi, ci sarà sempre un po' di Rocky in Adonis".

Secondo voi la saga è pronta a dire addio a Rocky Balboa? Ditecelo nella sezione dei commenti.