Creed 3, Rocky non è presente nel film: Michael B. Jordan spiega il motivo

Dopo otto film tra saga principale e spin-off, Sylvester Stallone non tornerà sul ring nel ruolo di Rocky Balboa in Creed 3, personaggio interpretato ininterrottamente dal 1976 al 2006 nel franchise principale e successivamente nei due spin-off di Creed, nel ruolo di mentore di Adonis, figlio dell'ex rivale e amico Apollo Creed.

Nell'ultimo film, diretto da Michael B. Jordan, Rocky viene menzionato soltanto nel contesto del suo leggendario match del 1976 contro Apollo (Carl Weathers) per il titolo mondiale dei pesi massimi.



Perché Rocky è assente da Creed 3? Michael B. Jordan spiega il motivo specifico:"Prima di tutto il DNA di Sly e Rocky attraversa tutto il franchise. Non ci possono essere questi film senza quello. Quello spirito da sfavorito, credo, collega quello sfavorito che è in noi. Penso che ciò che amiamo così tanto di questi film sia che vediamo qualcuno che sta attraversando difficoltà, che è in grado di risorgere dalle ceneri e raggiungere la vetta della montagna, e ci connettiamo con questo. Ci colleghiamo con personaggi che possono fare lo stesso, ed è quello che vogliamo fare con Adonis Creed" ha dichiarato Jordan. Sul nostro sito non perdetevi la recensione di Creed 3.



Il primo film riguardava soprattutto il viaggio di Donnie a Philadelphia per ritrovare Rocky, l'amico di suo padre:"Il primo film parlava molto di questo. Il secondo era Adonis che cercava di uscire dall'ombra di Apollo e di sentirsi a proprio agio" ha ricordato il regista e star del film. Sylvester Stallone sarà presente tra i credit del film come produttore.



Secondo le ultime notizie, Creed 3 potrebbe essere il miglior esordio della saga, con un Jonathan Majors acclamato per la sua performance.