Creed 3, rivelato il nome del regista: sarà Micheal B. Jordan!

Bene, sembra proprio che Creed 3 abbia finalmente trovato il suo regista e stando a quanto riportato da Deadline sarà niente popo di meno che Micheal B. Jordan, l'interprete che nelle precedenti due pellicole ha ricoperto proprio il ruolo di Adonis Creed.

La notizia non è ancora del tutto ufficiale ma, è stata trasmessa in un rapporto con cui veniva rivelata la possibile vendita di No Time to Die da parte di MGM a un servizio di streaming. In merito non vi sono molti particolari, viene infatti sottolineato solo il possibile debutto dell'attore alla regia. Per ora tutto tace sia sui profili social dell'MGM che di Micheal B. Jordan ma, se la notizia dovesse essere confermata, potremmo assistere ad un duplice ruolo da parte dell'interprete che dunque prenderebbe parte alla terza pellicola del franchise sia in veste di protagonista che di regista.

Il duplice ruolo era stato offerto a Jordan già dal produttore di Creed Irwin Winkler in occasione del lancio del suo libro nel 2019 intitolato A Life in Movies: Stories From 50 Years in Hollywood: "Ho promesso a Michael B. Jordan che avrebbe avuto la possibilità di dirigere Creed 3. L'anno scorso, in una delle nostre conversazioni, gli ho offerto l'opportunità non solo di recitare, ma anche di dirigere Creed 3".

Nei mesi scorsi Stallone aveva dichiarato di non essere certo della produzione di Creed 3 per la trama ritenuta poco appetibile per il pubblico. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.