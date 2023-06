Creed 3, il regista del capitolo precedente commenta il film: 'Volevo piangere'

La nostra recensione di Creed 3 mette in luce una chiusura dignitosa per la celebre saga sportiva, e al riguardo Steven Caple Jr., regista del secondo capitolo, non crede assolutamente che la qualità della saga sia diminuita dopo il passaggio del testimone; al contrario, il film di Michael B. Jordan è a dir poco incredibile.

"L'ho adorato fin dall'inizio" ha dichiarato Caple Jr. "Ho confrontato diverse versioni del film mentre Mike stava attraversando il processo. Che dire... Ero super-orgoglioso. Seduto alla premiere, avrei quasi voluto piangere, diamine, davanti all'enorme lavoro che hanno realizzato. È incredibile far parte di un'eredità simile. Per me, la qualità di Creed 2 e 3 è uguale a quella del capitolo originale. L'unica cosa che posso fare è guardagli tutti quanti e sentirmi soddisfatto".

Riguardo la possibilità di tornare nel franchise, invece, il regista non ha ancora le idee chiare. "Non lo so" ha continuato. "Dovrei consultare Mike, prima. Ha moltissimi impegno in questo periodo, capisci cosa intendo? Comunque, sta andando alla grande. Tutto fila liscio come l'olio, perciò non mi sorprenderebbe se decidesse di realizzare un altro film".

Diretto e interpretato da Michael B. Jordan, Creed III racconta la storia di Adonis "Donnie" Creed e della controparte Damian "Dame" Anderson (Jonathan Majors), impegnati in un confronto dopo che quest'ultimo è stato rilasciato del carcere. In totale il film ha incassato 274 milioni in tutto il mondo e ottenuto ottime recensioni da parte della critica.

