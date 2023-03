Creed 3, i pugni si spostano in platea: scoppia una rissa in un cinema in Francia!

Michael B. Jordan e Jonathan Majors non sono gli unici ad aver tirato pugni durante una proiezione di Creed 3, terzo capitolo spin-off di Rocky, esordio alla regia per la star di Prossima fermava Fruitvale Station. In base ad un video che sta circolando sui social, sarebbe scoppiata una rissa tra il pubblico in un cinema francese.

Uno spettatore ha pubblicato online il video girato con il proprio smartphone nel quale si vede una donna scavalcare una fila di sedili prima di iniziare una colluttazione fisica con un altro spettatore mentre altri spettatori presenti in sala cercano di interrompere il litigio.



Secondo la didascalia del video pubblicato sui social, la persona che ha iniziato l'aggressione era al telefono durante la proiezione del film. Potrebbe essere questa la causa del litigio sfociato in una vera e propria scazzottata. Sul nostro sito potete leggere la recensione di Creed 3, opera prima di Michael B. Jordan.



Creed 3 è uscito mercoledì nelle sale cinematografiche francesi e ieri sera in quelle USA. In Italia è stato distribuito mercoledì 2 marzo.

Per la terza volta vediamo Adonis Creed (Jordan), figlio di Apollo (Carl Weathers), salire sul ring, questa volta senza il proprio mentore all'angolo, Rocky Balboa (Sylvester Stallone). Nel cast del film anche Tessa Thompson, Jonathan Majors, Phylicia Rashād, Wood Harris e Florian Munteanu.



Michael B. Jordan ha spiegato il motivo dell'assenza di Rocky in Creed 3.