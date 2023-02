Creed 3, pubblicato il trailer finale del terzo capitolo della saga con Michael B. Jordan!

Creed III potrebbe essere la grande svolta per Michael B. Jordan che, oltre ad essere protagonista della pellicola, passa anche alla regia. E' stato pubblicato il trailer finale della pellicola che vedrà il pugile contro una sua vecchia conoscenza interpretata da Jonathan Majors.

Il personaggio sarà costretto a scontrarsi con questa ingombrante figura del suo passato, amico d'infanzia con il quale ha condiviso tutto. Questo lo costringerà a fare i conti con le sue convinzioni e con le azioni compiute quando era giovane in compagnia di Damian, ex prodigio della boxe mai realmente sbocciato. In ogni immagine ed inquadratura si percepisce il non detto tra i due e il modo in cui sono alla costante ricerca dello scontro e del confronto diretto che, come tradizione di Creed e Rocky, si tradurrà probabilmente in un incontro di boxe.

Lo spot del Super Bowl di Creed III ha mostrato tutta la sete di vendetta di Damian mostrando quanto la pellicola avrà come obiettivo raccontare ed esplorare il passato di Adonis. Anche in questo caso vediamo delle grandi scene fatte di musica ed allenamenti che sono il marchio di fabbrica della saga che, mai come questa volta, avrà totalmente al centro l'introspezione del personaggio interpretato da Michael B. Jordan.

Secondo Michael B. Jordan una delle difficoltà di dirigere Creed III è stata farlo con i paradenti. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!