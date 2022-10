Creed 3, ecco i primi poster per Michael B. Jordan e Jonathan Majors!

MGM ha diffuso in rete i primi due character poster di Creed III, terzo capitolo nella saga spin-off di Rocky che vede al centro il personaggio di Adonis Creed interpretato ancora da Michael B. Jordan, che stavolta troveremo non solo davanti ma anche dietro la macchina da presa. Non solo, ecco il primo sguardo ufficiale a Jonathan Majors nel film.

Per tutta la durata dello sviluppo, i dettagli su chi sia il villain di Creed III e sul personaggio di Jonathan Majors sono stati tenuti nascosti. L'attore ha recentemente confermato che il suo personaggio si chiama Damian, come confermano questi poster. Sembra che invece di portare il suo cognome sui pantaloncini da boxe, abbia messo il suo nome abbreviato, "Dame". Questo potrebbe essere un segno che il passato di Damian è molto più ricco di connessioni con la tradizione di Rocky. Ci sono innumerevoli teorie secondo le quali il cattivo di Jonathan Majors in Creed III è legato a cattivi del passato o ad altri personaggi, il che potrebbe essere ancora plausibile.

Con solo il nome di battesimo e uno sguardo ufficiale al suo personaggio, il cattivo di Jonathan Majors in Creed III avrà sicuramente una storia traumatica alle spalle. I dettagli di ciò che Damian ha subito non sono ancora noti e probabilmente rimarranno un mistero ancora per un po'. Con il rinvio della data di uscita di Creed III all'inizio del 2023 invece che in autunno come precedentemente stabilito, l'attesa per saperne di più sul personaggio di Jonathan Majors è destinata a salire. Si spera che il primo trailer di Creed III arrivi presto, dopo la pubblicazione di questi poster, e fornisca maggiori dettagli sul suo ruolo e sul suo rapporto con l'Adonis di Michael B. Jordan.

Nel marzo 2022 sono apparse online alcune foto di Majors sul set di Creed III, che mostravano il fisico scolpito in modo impressionante dell'attore nel film. Nel cast del film, che segna il debutto alla regia di Jordan, anche Tessa Thompson. Sylvester Stallone non tornerà invece nei panni di Rocky Balboa.

Creed III uscirà nelle sale il 3 marzo 2023.