Creed 3, parla Michael B. Jordan: ecco la data d'uscita del nuovo film della saga di Rocky

Dopo averlo interpretato il ruolo di protagonisti nei primi due capitoli della saga, Michael B. Jordan si sta preparando a spingersi anche dietro la macchina da presa in Creed III, seguendo le orme del suo mentore Sylvester Stallone.

L'interprete di Rocky Balboa, infatti, dopo il successo del primo Rocky, nel 1979 passò (anche) dietro le quinte per occuparsi della regia di Rocky II, alla quale sarebbero seguite quelle di Rocky III, il cult Rocky IV e il grande ritorno con Rocky Balboa. Nelle scorse ore la MGM ha confermato che Creed III uscirà nel week-end della Festa del Ringraziamento 2022, e Michael B. Jordan nell'accompagnare la notizia ha dichiarato:

"La regia è sempre stata un'aspirazione, ma il tempismo doveva essere giusto. Creed III è quel momento, un momento della mia vita in cui sono diventato più sicuro di chi sono e ciò che sono, sono maturato a livello personale e sono cresciuto a livello professionale, imparando da grandissimi registi come Ryan Coogler, più recentemente Denzel Washington e anche altri autori di alto livello che rispetto. Tutto ciò mi ha preparato per questo momento. Il franchise di Rocky e in particolare i temi di Creed III sono profondamente personali per me. Non vedo l'ora di condividere il prossimo capitolo della storia di Adonis Creed con la straordinaria responsabilità di esserne il regista".

Sebbene i dettagli della trama siano ancora nascosti, inclusi quelli su un eventuale ritorno di Rocky Balboa e Sylvester Stallone, è stato confermato che la sceneggiatura è stata scritta da Keenan Coogler (Space Jam: A New Legacy) e Zach Baylin (King Richard) ed è basata su un soggetto di Ryan Coogler, regista del primo film.