Creed 3, prima occhiata a Michael B. Jordan nel teaser poster: ecco la data d'uscita!

Michael B. Jordan torna a vestire i panni di Adonis "Donnie" Creed nel primo poster ufficiale di Creed III, che uscirà nelle sale alla fine dell'anno. La MGM ha esposto questo poster promozionale alla Licensing Expo di Las Vegas. Qui vediamo un'immagine in bianco e nero di Donnie Creed di Jordan che guarda verso la telecamera a braccia incrociate.

Il poster è accompagnato anche dalla data d'uscita della pellicola: novembre 2022. Creed III, terzo film della serie spin-off di Rocky, uscirà infatti il 23 novembre 2022. Oltre a riprendere il suo ruolo di Donnie Creed, Jordan debutta alla regia con questo film, scritto da Keenan Coogler (Space Jam: A New Legacy) e Zach Baylin (King Richard) basandosi su una storia di Ryan Coogler (Black Panther: Wakanda Forever), regista del primo film spin-off.

Il film vede Tessa Thompson (Thor: Amore e tuono), Phylicia Rashad (Soul), Wood Harris (Empire) e Florian Munteanu (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) riprendere i loro ruoli rispettivamente di Bianca Taylor, Mary Anne Creed, Tony "Little Duke" Evers e Viktor Drago.

Il film presenta anche un'importante new entry: Jonathan Majors (Lovecraft Country, Loki), che interpreta un personaggio chiamato Anderson Dame. Creed III è il primo film della serie Rocky a non avere nel cast Sylvester Stallone nei panni di Rocky Balboa, anche se Stallone rimane ancora legato al progetto come produttore.

Michael B. Jordan aveva elogiato Jonathan Majors, definendolo perfetto per la parte e ha poi parlato del suo ruolo da regista nel film. "Penso che sia stata una di quelle cose in cui mi sono sentito a mio agio", ha detto al The Late Show. "Sapevo che sarebbe stato un rischio. Sono super entusiasta di mettermi dietro la macchina da presa... Dopo i primi due film avevo finalmente un'opinione e una storia che volevo raccontare. Dal secondo al terzo ho chiamato Ryan (Coogler) e lui ha detto, 'Sei pronto per questo.'"

Di seguito il poster di Creed III.