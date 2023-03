Creed 3 verso il miglior esordio della saga al box office: Jonathan Majors da record?

La saga di Creed ha un futuro luminoso davanti a se, specialmente considerato che il nuovo capitolo in uscita, Creed 3, dovrebbe debuttare al box office con il miglior incasso d'esordio per il franchise.

Secondo gli analisti, infatti, il nuovo titolo della MGM, il primo lungometraggio da regista di Michael B Jordan, dovrebbe godere di un'apertura da record per il franchise spin-off di Rocky incentrato sul figlio di Apollo Creed, con un incasso in Nord-America compreso tra i 38 milioni a 40 milioni di dollari da un totale di 4.007 sale: i precedenti due capitoli del franchise, usciti rispettivamente nel 2015 e nel 2018, avevano debuttato in Nord America con un totale di 29 milioni (divenuti 42,1 milioni in 5 giorni) e 35,5 milioni (56 milioni in 5 giorni) ed entrambi con un punteggio A su CinemaScores.

Creed III arriverà nelle sale con bollino 'Certified Fresh' al 90% con i critici di Rotten Tomatoes, che è superiore all'83% di Creed II e leggermente inferiore al 95% di Creed. Il trequel è costato 75 milioni di dollari (senza le spese di marketing) e ci si aspettano ottimi risultati al botteghino. E a proposito ottimi risultati, qualora Creed III dovesse debuttare in testa alla classifica, porterebbe Jonathan Majors verso un curioso primato al box office americano: l'attore diventerebbe infatti il primo, dal 2012, a debuttare con due film live-action consecutivi in testa alla classifica degli incassi, con Creed III che soffierà il primo posto ad Ant-Man & The Wasp: Quantumania; nel 2012 questo risultato fu raggiunto da Jessica Chastain, che rimase prima in classifica con Mama dopo che l'horror di Andy Muschietti rubò la prima posizione a Zero Dark Thirty (anche Josh Brolin ottenne un simile risultato nel 2018 con Avengers: Infinity War e Deadpool 2, ma nel caso del film MCU la performance dell'attore fu totalmente in motion-capture).

