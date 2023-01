Creed 3, Michael B. Jordan vs Jonathan Majors in un nuovo teaser!

Creed 3 è probabilmente uno dei titoli più attesi dell'ultimo periodo. Oltre ad aggiungere un nuovo tassello alla saga, segna anche l'esordio alla regia di Michael B. Jordan. Nel nuovo trailer vediamo il protagonista e il suo 'nemico' confrontarsi con il loro pesante passato.

La clip chiarisce ancor di più il rapporto complesso che lega i due personaggi e come, la loro storia, si cementi nel passato di entrambi. L'anticipazione fa luce sulla relazione "fraterna" che Donnie aveva con il suo amico d'infanzia diventato poi nemesi Damian, interpretato da Jonathan Majors, facendo riferimento anche a degli "affari in sospeso" tra di loro. Viene inserita anche quella che è una vera e propria firma della saga di Rocky e di Creed: paragonare scene sul ring ai dissidi emotivi del protagonista. E ovviamente, neanche questa volta si fa eccezione.

Mentre Jonathan Majors ha ammesso di aver preso qualche pugno da Michael B. Jordan, il trailer svela una pellicola che oltre a mettere al centro il mondo del pugilato, come al solito, racconterà anche le battaglie interiori di due uomini che sembra abbiano ancora tantissimo da dirsi ma non hanno ancora imparato come farlo. Creed 3 sarà ambientato ben 7 anni dopo rispetto al secondo capitolo aumentando la curiosità del pubblico riguardo a cosa potrebbe essere successo in quel lasso di tempo.

Durante la promozione di Creed 3 Jonathan Majors ha parlato di quanto recitazione e boxe si assomiglino riguardo l'impegno e la dedizione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!