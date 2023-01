Creed 3, Michael B. Jordan vs Jonathan Majors nella nuova immagine del film

Lo scontro tra Michael B. Jordan e Jonathan Majors si accende nella nuova immagine di Creed 3 pubblicata in esclusiva da Total Film e nell'intervista allegata, il prossimo villain di Ant-Man svela i segreti del suo personaggio.

Majors e Jordan hanno lavorato insieme sul personaggio di Damian Anderson, costruendolo da zero. Imprigionato per anni, ora è appena stato rilasciato ed è pronto a tornare sul ring per dimostrare di essere il più forte. A tal proposito l'attore ha detto:

"Anche se non sono mai stato incarcerato, ho avuto a che fare con la detenzione minorile, la sospensione dalla scuola, le espulsioni... fino all'età adulta", dice Majors, che è stato arrestato per taccheggio e punito per aver provocato risse negli anni della scuola. "Quindi l'ho capito, sai? Ma il mio grande legame con questo personaggio era il fatto che l'uomo che mi ha cresciuto era un ex detenuto, per quanto volgare sia la parola. Era stato incarcerato per 15 anni prima che ci trovassimo. Credo che il suo unico scopo nella mia vita fosse quello di portarmi all'età adulta. Mia madre e lui si sono separati, ma lui è rimasto comunque... Voglio dire, è il mio patrigno. Ancora oggi lo vedo come il mio patrigno, sai? Quindi so bene come vive un uomo che ha vissuto in carcere. L'ho visto, so cosa succede".

Creed 3 sarà orfano di Sylvester Stallone e molti si chiedono se questa pellicola potrà avere lo stesso successo dei precedenti capitoli nonostante un'assenza così pesante. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.