Creed 3, Michael B. Jordan sfodera i muscoli durante l'allenamento

Creed III dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il prossimo anno con protagonista Michael B. Jordan che per l’occasione si sta allenando duramente per tornare nei panni di Adonis "Donnie" Johnson.

Corey Calliet, personal trainer delle celebrità, ha condiviso su Instagram un video dell’allenamento di Jordan scrivendo: "Regista di giorno che costruisce un corpo di notte! Per ottenere la grande ricompensa, è necessario raggiungere una certa consistenza...", potete vedere il video in calce alla notizia.



Jordan dirigerà questo terzo capitolo della serie spin-off di Rocky che vedrà anche il ritorno di Tessa Thompson e Phylicia Rashad e la partecipazione di Jonathan Majors. Invece, Sylvester Stallone non tornerà in Creed III.



"Penso che Sly abbia fatto sapere che non sarebbe tornato per questo, ma penso che la sua essenza e il suo spirito... ci sarà sempre un po' di Rocky all'interno di Adonis", ha detto Jordan a IGN. "Ma questo è un franchise di Creed, e vogliamo davvero costruire questa storia e questo mondo intorno a lui andando avanti. Quindi, portiamo sempre rispetto e sempre un sacco di amore per ciò che ha costruito, ma vogliamo davvero spingere Adonis in avanti quindi spero che amerete quello che sto pensando... quello che stiamo preparando. Penso che sarà qualcosa di speciale".



Creed (2015), è stato diretto da Ryan Coogler (Black Panther) e il sequel del 2018, Creed II , ha visto in cabina di regia Steven Caple Jr., adesso tocca a Jordan. "La regia è sempre stata un'aspirazione, ma i tempi dovevano essere giusti", ha detto. "Creed III è quel momento - un momento della mia vita in cui sono diventato più sicuro di chi sono, maturato personalmente, cresciuto professionalmente e ho imparato dai grandi come Ryan Coogler, più recentemente Denzel Washington, e altri registi di alto livello che rispetto. Tutto ciò prepara il tavolo per questo momento". Creed III dovrebbe uscire nelle sale il 23 novembre 2022.