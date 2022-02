Creed 3: Michael B. Jordan è di nuovo sul ring, Tessa Thompson: 'Sono fiera di te'

Nel corso di una delle sue storie su Instagram, Tessa Thompson ha condiviso un'immagine che ritrae Michael B. Jordan sul set di Creed III, terzo capitolo del francese spin-off di Rocky che continuerà la storia di Adonis Creed, figlio di Apollo, interpretato dall'attore di Black Panther che con questo film sancirà il suo esordio alla regia.

Dopo la conferma dell'inizio delle riprese di Creed 3, abbiamo oggi una prima immagine di Michael B. Jordan di nuovo sul ring dove lo attende con tutta probabilità un nuovo contendente per il titolo di campione mondiale. Come possiamo notare dalle scritte sovraimpresse all'immagine su Instagram, Tessa Thompson è molto orgogliosa del suo collega e amico sul set: "Fiera di Michael B. Jordan mentre dirige Creed 3".

La star di Black Panther, seguendo le orme di Sylvester Stallone, oltre a ricoprire il ruolo di protagonista del terzo episodio della saga di Adonis Creed si sposterà anche dietro la cinepresa per curare la regia: la mossa rappresenterà un esordio per Michael B. Jordan, che sarà il terzo regista della trilogia Creed dopo Ryan Coogler (Creed) e Steven Caple Jr. (Creed II). "Penso che sia stata una di quelle decisioni che quando ti vengono in mente ti fanno sentire a tuo agio" aveva detto in precedenza star al The Late Show a proposito della scelta di debuttare alla regia con un film così atteso. "Sapevo che sarebbe stato un rischio, ma sono super entusiasta di mettermi alla prova dietro la macchina da presa. Grazie ai primi due film mi sono fatto un'idea molto forte sulla storia che volevo raccontare, e secondo Ryan sono pronto per provarci!".

Nel cast di Creed 3 ci sarà Jonathan Majors, che proprio come Jordan fa parte del Marvel Cinematic Universe nei panni di Kang Il Conquistatore. Recentemente, proprio Jordan ha parlato di un suo possibile ritorno in Black Panther 2.