Creed 3, Michael B Jordan pensa già al quarto capitolo! Ma non solo: Ci saranno spin-off

Dopo la pubblicazione del nuovo poster di Creed III, il protagonista Michael B Jordan ha confermato in una recente intervista promozionale che la saga sequel di Rocky continuerà con un quarto capitolo e addirittura con degli spin-off.

Adonis Creed tornerà sul grande schermo all'inizio di marzo per Creed III, titolo che segnerà anche il debutto alla regia di Michael B Jordan, ma non aspettatevi 'solo' una trilogia: parlando con IGN, infatti, l'attore/regista ha confermato che di essere già a lavoro su Creed IV, aggiungendo inoltre che la saga di Adonis verrà 'ampliata' con potenziali spin-off. Nelle sue parole: "Il mio obiettivo è espandere l'universo di Creed, entro limiti ragionevoli. Ma mi aspetto sicuramente altre progetti intorno alla figura di Adonis Creed, questo è certo."

Quindi, se vi siete appassionati al viaggio nel mondo del pugilato di Adonis Creed da quando è stato introdotto in Creed nel 2015, potete consolarvi sapendo che Creed III non sarà la sua ultima volta sul ring. Chiaramente non è dato sapere quando Creed IV potrebbe arrivare: in precedenza, la saga ha avuto un intervallo di tre anni tra i primi due film, seguito da un altro intervallo di circa quattro anni e mezzo tra Creed II e Creed III. Da notare comunque che un eventuale Creed IV potrebbe rivelarsi particolarmente significativo per il protagonista e per i fan della saga di Rocky, dato che il padre di Adonis, Apollo Creed, interpretato da Carl Weathers, moriva proprio in Rocky IV.

Per altri approfondimenti guardate il nuovo teaser di Creed 3. Il film uscirà il 2 marzo in Italia.