Creed 3: Michael B Jordan e Jonathan Majors pronti allo scontro nella nuova foto ufficiale

Dopo le scottanti dichiarazioni di Sylvester Stallone su Creed 3, torniamo a dare uno sguardo al primo film da regista di Michael B. Jordan grazie ad una nuova foto ufficiale pubblicata da Empire.

Nell'immagine, che potete ammirare in calce all'articolo, le due star del Marvel Cinematic Universe Michael B. Jordan e Jonathan Majors - alias Killmonger e Kang il Conquistatore - sono pronte allo scontro che sarà al centro del film: la foto li coglie in un momento di relativa calma, con il protagonista Adonis Creed che, in abiti borghesi, sembrerebbe essere andato a trovare il rivale in palestra interrompendo il suo allenamento.

Ricordiamo che Creed 3 arriverà in Italia con Eagle Pictures, col film atteso per il 3 marzo 2023 dopo il rinvio di qualche settimana (la prima data d'uscita era stata fissata al 23 novembre, ovvero oggi). Il film prodotto da MGM è diretto e interpretato da Michael B. Jordan, che ha già dato cuore ed anima al protagonista Adonis "Donnie" Johnson nei primi due capitoli, Creed – Nato per combattere e Creed II (distribuiti nel nostro Paese da Warner Bros. Italia), che hanno incassato rispettivamente 5.5 milioni di euro nel 2016 ed oltre 7 milioni di euro nel 2019. La pellicola include nel cast anche Tessa Thompson, Selenis Leyva e Phylicia Rashad.

Per altri approfondimenti guardate il trailer di Creed 3.