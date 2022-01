Creed 3, Michael B Jordan elogia Jonathan Majors: 'È perfetto per il ruolo'

Creed 3 sarà un passaggio fondamentale per la carriera di Michael B. Jordan: l'attore farà con il terzo film della serie il suo esordio dietro la macchina da presa e, con delle aspettative piuttosto alte da rispettare, prestare attenzione al casting era il primo, decisivo passo da compiere per non deludere.

Un passaggio che ha quindi visto lo scorso giugno l'arrivo di Jonathan Majors nel cast di Creed 3: l'attore, recentemente visto nei panni di Kang in Loki, è stata una scelta di cui Michael B. Jordan va decisamente fiero, almeno a giudicare dalle ultime parole dell'attore e regista.

"Jonathan è semplicemente un attore incredibile e una persona incredibile. Tra me e lui c'è stata sintonia sin dalla prima volta che abbiamo parlato. Quando gli ho presentato il film lui mi è stato immediatamente dietro e da lì è partito tutto, capisci?" ha spiegato Jordan.

Il regista di Creed 3 ha poi proseguito: "Ha così tanti talenti e carte da poter mettere sul tavolo. Era semplicemente perfetto per il ruolo, è stato un incontro voluto dal paradiso. Sono incredibilmente fortunato. È una vera benedizione per noi averlo dalla nostra, non vediamo l'ora che tutti possano vedere ciò che è in grado di fare".

Siete curiosi di ammirare Jonathan Majors in Creed 3? Pensate sia stata la scelta giusta? Fatecelo sapere nei commenti! La MGM, intanto, sta pensando ad uno spin-off su Ivan Drago dopo Creed 3.