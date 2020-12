Creed 3, Michael B. Jordan dirigerà il film: ecco la conferma ufficiale

Michael B. Jordan è diventato una star mondiale grazie anche al successo dei due film del franchise Creed, dove interpreta il protagonista Adonis Creed, figlio di Apollo, storico avversario e amico di Rocky Balboa. E il terzo film riserverà una sorpresa. Dopo le voci dei mesi scorsi, Michael B. Jordan è stato confermato alla regia di Creed 3.

Si tratterebbe del debutto alla regia per Jordan, che in passato ha lavorato anche come produttore per il secondo capitolo, Creed II, diretto da Steven Caple Jr.

La conferma è arrivata dalla co-star Tessa Thompson, in questo periodo impegnata con il tour promozionale di Sylvie's Love.



"Dirige il prossimo Creed. Quindi sarà un bel colpo per me, quando si applicherà come regista. Gli dirò soltanto di diminuire la sensualità. Ma sai, non accadrà prima della fine dell'anno. Non so se tra sei mesi sarà ancora l'uomo più sexy del mondo" ha scherzato Thompson durante la promozione del film.

Con questa dichiarazione sembra arrivare indirettamente anche la conferma sulla produzione del film, che potrebbe iniziare intorno all'estate, al massimo in autunno, con l'uscita a questo punto probabilmente prevista per il 2022.

La decisione spetterà a Metro-Goldwyn-Mayer, sempre che qualcosa non cambi anche da quel punto di vista. Nei giorni scorsi è stato svelato che MGM potrebbe vendere il suo catalogo a causa di problemi finanziari legati in particolare all'ultima annata di Coronavirus.

Già nel mese di ottobre vi avevamo raccontato la voce secondo cui Michael B. Jordan dirigerà Creed 3.