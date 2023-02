Creed 3, Michael B Jordan conferma il Creed Universe: 'Molto entusiasta al riguardo'

Questa settimana arriverà in Italia Creed III diretto da Michael B Jordan al suo debutto alla regia, ma a quanto pare l'interprete di Adonis Creed dopo la 'nuova trilogia' del franchise di Rocky non è ancora pronto ad appendere i guantoni al chiodo.

Sul tappeto rosso della premiere organizzata in queste ore a Los Angeles, infatti, parlando con Deadline la star ha anticipato altri film ambientati nel mondo di Creed, dichiarando: "Costruire l'universo di Creed è qualcosa di cui sono davvero entusiasta". L'anno scorso, è stato annunciato che la MGM sta lavorando ad uno spinoff intitolato Drago con lo sceneggiatore Robert Lawton, mentre qualche giorno fa lo stesso Michael B Jordan aveva parlato di Creed 4 e di altri potenziali spin-off.

Inoltre, sempre durante la presentazione del suo primo film da regista, Michael B Jordan ha lodato il team di produzione per il lavoro di squadra svolto sul set durante la lavorazione del nuovo capitolo della saga: “Il viaggio degli ultimi tre anni è stato incredibile. Non avrei mai pensato di poter fare quello che a quanto pare sono riuscito a fare", ha dichiarato l'attore. “E di certo non avrei potuto farlo senza le persone di questo incredibile cast e di questa incredibile troupe. È stato un grande lavoro di squadra: ogni giorno sono arrivato sul set con la voglia di impressionarli. Volevo far sapere a tutti che non lo stavo facendo solo per lavoro, e alla fine abbiamo costruito una famiglia Creed: grazie, ragazzi, grazie per avermi sostenuto in ogni fase del percorso, anche quando è stato difficile".

Chi scrive ha già avuto modo di vedere il film e, in attesa di una recensione completa, può serenamente spezzare una lancia in favore dell'esordio alla regia di Michael B Jordan, soprattutto per quanto riguarda la scene sul ring: l'entusiasmo emerso con le prime recensioni di Creed III arrivate dagli USA è a dir poco condivisibile.

Creed III uscirà in Italia dal 2 marzo.