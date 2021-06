Creed 3, Jonathan Majors in trattative per entrare nel cast

Stando a quanto riporta Deadline, Jonathan Majors (Lovecraft Country) sarebbe in trattative per recitare in Creed 3, film per il quale Michael B. Jordan si prepara da anni, dal momento che oltre a interpretare il protagonista farà anche il suo debutto alla regia. L'attore potrebbe interpretare uno degli avversari di Adonis Creed sul ring.

Inizialmente Deadline aveva scritto che Jonathan Majors stava cercando il modo di conciliare le riprese di Creed 3 con la seconda stagione di Lovecraft Country, ma poi quest'affermazione è stata cancellata dal sito, forse perché HBO non ha ancora ufficialmente rinnovato la serie. Per quanto riguarda il film con Michael B. Jordan, sappiamo invece che Sylvester Stallone non tornerà nel ruolo di Rocky Balboa, poiché Adonis Creed non ha più bisogno del suo adorato mentore.

Tra gli ultimi lavori di Jonathan Majors c'è il film Netflix Da 5 Bloods diretto da Spike Lee. Prossimamente lo vedremo anche in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in cui interpreterà Kang il Conquistatore, oltre che nuovamente su Netflix nel western The Harder They Fall, in cui reciterà al fianco di Idris Elba.

Creed 3 uscirà al cinema il 24 novembre 2022: la data coinciderà con il weekend del Ringraziamento. La sceneggiatura del film è scritta da Zach Baylin e Keenan Coogler, fratello di Ryan Coogler (Black Panther), regista del primo Creed nel 2015.