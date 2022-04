Creed 3, Jonathan Majors: 'sono stato preso a pugni in faccia 100 volte'

Dopo aver dato un primo sguardo al fisico statuario di Jonathan Majors sul set di Creed 3, l'attore ha raccontato la sua esperienza e il duro allenamento al quale si è sottoposto.

Majors reciterà al fianco di Michael B. Jordan, che svolgerà il doppio ruolo di attore e regista nel terzo film di Creed. Jordan interpreterà Adonis Creed, mentre al momento non si sa chi sarà esattamente Majors. Tuttavia, molto probabilmente sarà l'avversario di Adonis, con i fan che ipotizzano possa trattarsi del figlio di Clubber Lang.

Intanto, Jonathan Majors ha raccontato a Variety di come abbia aumentato le dimensioni delle sue mani durante il suo allenamento lungo un anno. "Nel tempo, sono diventate sempre più grandi", ha detto. Ha poi aggiunto che, nonostante sia stato preso a pugni in faccia più e più volte, non ha riportato ferite. "Sono stato preso a pugni in faccia circa 100 volte, ma è tutto a posto!"

Intanto, Michael B. Jordan ha elogiato Jonathan Majors, definendolo perfetto per la parte e ha poi parlato del suo ruolo da regista nel film. "Penso che sia stata una di quelle cose in cui mi sono sentito a mio agio", ha detto al The Late Show. "Sapevo che sarebbe stato un rischio. Sono super entusiasta di mettermi dietro la macchina da presa... Dopo i primi due film avevo finalmente un'opinione e una storia che volevo raccontare. Dal secondo al terzo ho chiamato Ryan (Coogler) e lui ha detto, 'Sei pronto per questo.'"