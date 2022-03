Creed 3: Jonathan Majors mostra il fisico statuario nelle foto dal set

Sono in corso le riprese di Creed 3, terzo capitolo della saga che funge da continuazione a quella di Rocky ma che si concentra sul personaggio di Adonis Creed, figlio di Apollo, interpretato per la terza volta da Michael B. Jordan. Quest'ultimo compirà per la prima volta il salto dietro la macchina da presa, intanto ecco Jonathan Majors sul set.

Condivise dall'account Twitter ufficiale di Letterboxd, le foto mostrano un Majors a torso nudo sul set con Michael B. Jordan. Mentre i dettagli sono ancora sconosciuti al momento, è stato confermato che Majors interpreterà un nuovo pugile rivale di Creed e il principale antagonista del film. Ad affiancare Majors e Jordan ci saranno i due attori di ritorno Tessa Thompson e Phylicia Rashad nei panni di Bianca Taylor e Mary Anne Creed, rispettivamente. Nelle scorse settimane, Jordan ha più volte elogiato Majors, definendolo perfetto per il ruolo in Creed 3.

Chi invece è assente da Creed III è Sylvester Stallone nei panni di Rocky Balboa, che ha anche scritto tutti i film di Rocky e ne ha diretto la maggior parte. Jordan ha parlato del ritiro di Stallone dall'iconico personaggio, dicendo: "Sì, penso che Sly abbia fatto sapere che non sarebbe tornato per questo film, ma penso che, sapete, la sua essenza e il suo spirito... Ci sarà sempre un po' di Rocky in Adonis".

La star di Black Panther, seguendo le orme di Sylvester Stallone, oltre a ricoprire il ruolo di protagonista del terzo episodio della saga di Adonis Creed si sposterà anche dietro la cinepresa per curare la regia: la mossa rappresenterà un esordio per Michael B. Jordan, che sarà il terzo regista della trilogia Creed dopo Ryan Coogler (Creed) e Steven Caple Jr. (Creed II).

Recentemente, Michael B. Jordan ha parlato di un suo possibile ritorno in Black Panther 2.